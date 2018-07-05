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Швейцарские ученые определили дейсвующий способ для замены инъекций инсулина

Швейцарские ученые создали специальный имплантат, который содержит в своей основе человеческие ткани. Основные его функции связаны с высвобождение инсулина. Данная возможность помогает диабетикам, зависимым от данного препарата, проводить меньше требуемых условиями препарата регулярных инъекций.

Как рассказали авторы инновационной для сегодняшней медицины технологии, представляющие сотрудников Высшей технической школы Швейцарии, внедряемое ими изобретение, представляется, как отличная альтернативна проведению регулярных инъекций инсулина.

Швейцарские ученые определили дейсвующий способ для замены инъекций инсулина


Ученые объяснили, что в основу технологии заложен особый вид имплантата, который синтезировали из клеток, для которых взяли основу тканей почки. Так же отмечается, что в методике использованы рецепторы, управляющие процессами высвобождения инсулина.

Триггером, который служит показателем для срабатывания рецепторов имплантата, представляется кофеин. Пить кофе диабетикам предлагается для того, чтобы можно было управлять уровнем инсулина, а также, соответствующими показателями уровня глюкозы в крови. Исследователи отметили, что благодаря такому подходу, постоянные инъекции отходят на второй план, а сам подход получается более удобным и социально-приемлемым, в отличие от упомянутых инъекций, в зависимости от которых находятся люди вынужденные жить с сахарным диабетом.

Текущие исследования проводятся на определении возможностей имплантата путем экспериментов с животными. Есть и подготовительные мероприятия по проведению тестов с привлечением добровольцев. Ориентировочное появление подобных имплантатов на рынке возможно только через десять лет.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:00
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