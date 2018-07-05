Эксперты определили категорию американцев согласных отказаться от соцсетей за деньги
Представителями Массачусетского технологического института, совместно с Гронингенским университетом проведены исследования, в результате которых специалисты выяснили, какой размер суммы могут представить американцы, жертвуя которую они согласны отказаться от соцсетей. Как оказалось, размер потенциальной платы за такую аскезу, представляет не очень высокий показатель.
Анализ ученые проводили посредством проведения интернет-опроса, в нем приняли участие 2885 человек. Результаты показали, что состав участников исследования, в общем денежном эквиваленте по всем пунктам, готовы выложить за отказ 300 долларов в год. Если распределить деньги по пунктам, получается, что поисковые системы останутся без запросов за 17,5 тыс. долларов в год. От услуг, представляющих электронную почту откажутся за 8,4 тысячи долларов, а с онлайн-картами не будут работать за 3,6 тысячи долларов.
Не будут заходить на сайты Netflix и YouTube интернет-пользователи Америки за 1,2 тыс. долларов в год. Согласны на удаление мэссенджеров и стриминг-приложений с музыкой, участники опроса, которые предложили вариант суммы примерно 160 долл. в год.
Как рассказали исследователи, благодаря проведенному опросу, удалось понять, какой размер составили бы онлайн-сервисы по своей стоимости, если бы их учитывали в подсчете ВВП.
Анализ ученые проводили посредством проведения интернет-опроса, в нем приняли участие 2885 человек. Результаты показали, что состав участников исследования, в общем денежном эквиваленте по всем пунктам, готовы выложить за отказ 300 долларов в год. Если распределить деньги по пунктам, получается, что поисковые системы останутся без запросов за 17,5 тыс. долларов в год. От услуг, представляющих электронную почту откажутся за 8,4 тысячи долларов, а с онлайн-картами не будут работать за 3,6 тысячи долларов.
Не будут заходить на сайты Netflix и YouTube интернет-пользователи Америки за 1,2 тыс. долларов в год. Согласны на удаление мэссенджеров и стриминг-приложений с музыкой, участники опроса, которые предложили вариант суммы примерно 160 долл. в год.
Как рассказали исследователи, благодаря проведенному опросу, удалось понять, какой размер составили бы онлайн-сервисы по своей стоимости, если бы их учитывали в подсчете ВВП.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:45