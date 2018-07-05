Эксперты определили категорию американцев согласных отказаться от соцсетей за деньги

Анализ ученые проводили посредством проведения интернет-опроса, в нем приняли участие 2885 человек. Результаты показали, что состав участников исследования, в общем денежном эквиваленте по всем пунктам, готовы выложить за отказ 300 долларов в год. Если распределить деньги по пунктам, получается, что поисковые системы останутся без запросов за 17,5 тыс. долларов в год. От услуг, представляющих электронную почту откажутся за 8,4 тысячи долларов, а с онлайн-картами не будут работать за 3,6 тысячи долларов.Не будут заходить на сайты Netflix и YouTube интернет-пользователи Америки за 1,2 тыс. долларов в год. Согласны на удаление мэссенджеров и стриминг-приложений с музыкой, участники опроса, которые предложили вариант суммы примерно 160 долл. в год.Как рассказали исследователи, благодаря проведенному опросу, удалось понять, какой размер составили бы онлайн-сервисы по своей стоимости, если бы их учитывали в подсчете ВВП.