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В Сети появился тизер смартфона Huawei Nova 3

На своей официальной странице в социальной сети Weibo производитель электроники Huawei опубликовал тизер смартфона Nova 3. Стоит отметить, что смартфон должен появиться в продаже с 18 июля.

В Сети появился тизер смартфона Huawei Nova 3


Благодаря тизерному изображению можно увидеть, что девайс получил стилизацию под iPhone X. Аппарат имеет вырез вверху экрана, в котором установлено два объектива фронтальной камеры и другие датчики. Сзади имеется тыльная камера с двумя датчиками, которые расположены вертикально. Она дополняется круглым модулем дактилоскопического сканера.

В Сети появился тизер смартфона Huawei Nova 3


Спереди Huawei Nova 3 будет работать 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Внутри разработчики поместят процессор Kirin 659, который дополнят технологией GPU Turbo и модулем ОЗУ на 6 гигабайт. Что касается ПЗУ, объем накопителя будет на уровне 64 или 128 Гб в зависимости от модификации.

Основная камера должна получить датчики на 12 и 16 Мп, а фронтальный модуль – сенсоры на 24 и 2 Мп. Обе системы будут работать вместе с ИИ-технологией. В качестве ОС представят платформу Android 8.1 Oreo с прошивкой EMUI 8.1. За автономность ответит аккумулятор на 3650 мАч.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30
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