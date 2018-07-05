Аспирин может помочь избежать признаки старческого слабоумия

Известен аспирин как популярное лекарственное средство, препарат запускает процессы очищения, в результате из клеток мозга удаляются составы токсичных веществ, приводящие к развитию старческой деменции. Кроме того, препарат поможет и в том случае, когда болезнь уже прогрессирует, причем он останавливает данные процессы. Выводы сделаны специалистами Rush University из Чикаго, после проведения исследований на лабораторных крысах. Как предположили ученые, все полученные результаты реальны для применения к людям.Из более ранних сообщений в Psychotherapy and Psychosomatics известно, что особенность аспирина еще и в том, что данное средство может помочь человеку пережить горе. Пример эксперимента взят из исследованиях на добровольцах, которые принимали аспирин в течение определенного времени после потери близких, при этом снижался в несколько раз риск сердечных приступов.Ранее Международной федерацией Альцгеймера указывалась информация, свидетельствующая действенные способы, помогающие уменьшить или избежать риски старческого слабоумия. Особенно отмечался отказ от курения, умеренные дозы алкоголя и особенности средиземноморской диеты, содержащей составы с овощами и фруктами.