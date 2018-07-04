Мюнхенские чиновники хотят установить на вокзале парковку для воздушного транспорта

Пять членов городского совета из партии Христианского социального союза представили предложение в среду, в котором призывают железнодорожную компанию Deutsche Bahn рассмотреть пространство, необходимое для полетов такси в его планах на будущую реконструкцию станции.В своем выступлении они пишут, что «следует ожидать, что в течение нескольких лет технологии будут развиваться до сих пор, что летающие такси могут использоваться для перевозки людей».Партия, которая имеет большинство в Баварии, но находится в оппозиции в собрании государственного капитала, недавно отстаивала идею полета такси в качестве будущего средства передвижения.