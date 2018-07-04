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Мюнхенские чиновники хотят установить на вокзале парковку для воздушного транспорта

Группа городских советников в Мюнхене заявляет о планах установить на главном железнодорожном вокзале южного немецкого города посадочную площадку для воздушных такси.

Мюнхенские чиновники хотят установить на вокзале парковку для воздушного транспорта


Пять членов городского совета из партии Христианского социального союза представили предложение в среду, в котором призывают железнодорожную компанию Deutsche Bahn рассмотреть пространство, необходимое для полетов такси в его планах на будущую реконструкцию станции.

В своем выступлении они пишут, что «следует ожидать, что в течение нескольких лет технологии будут развиваться до сих пор, что летающие такси могут использоваться для перевозки людей».

Партия, которая имеет большинство в Баварии, но находится в оппозиции в собрании государственного капитала, недавно отстаивала идею полета такси в качестве будущего средства передвижения.
 
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Добавил: Мартынюк Сегодня, 23:19
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