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Oukitel анонсировала смартфон OUKITEL K8 с официальными характеристиками

До конца текущего месяца на рынок должен выйти новый смартфон OUKITEL K8. В связи с этим производитель выпустил данные об официальных технических параметрах устройства.

Oukitel анонсировала смартфон OUKITEL K8 с официальными характеристиками


Корпус новинки имеет олеофобное покрытие, которое способствует тому, что на нем не появляются отпечатки пальцев после пользования. Отмечается, что девайс будет оснащен жидкокристаллическим Full HD+ экраном с диагональю в 6 дюймов.

В аппаратной основе телефона станет работать чип MediaTek MT6750T, который дополнят модулем оперативной памяти с объемом 4 гигабайта. Флеш-накопитель позволит хранить до 64 гигабайт данных. Что касается камер, то тыльный модуль выполнен по сдвоенной технологии и оснащен двумя датчиками на 13 и 2 Мп. Лицевая камера предлагает 5 Мп разрешения, а также систему сканирования лица. Помимо этого стоит выделить аккумулятор на 5 тысяч мАч, модули GPS, 4G, Wi-fi и Bluetooth.

О стоимости OUKITEL K8 пока что информации нет.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45
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