Oukitel анонсировала смартфон OUKITEL K8 с официальными характеристиками
До конца текущего месяца на рынок должен выйти новый смартфон OUKITEL K8. В связи с этим производитель выпустил данные об официальных технических параметрах устройства.
Корпус новинки имеет олеофобное покрытие, которое способствует тому, что на нем не появляются отпечатки пальцев после пользования. Отмечается, что девайс будет оснащен жидкокристаллическим Full HD+ экраном с диагональю в 6 дюймов.
В аппаратной основе телефона станет работать чип MediaTek MT6750T, который дополнят модулем оперативной памяти с объемом 4 гигабайта. Флеш-накопитель позволит хранить до 64 гигабайт данных. Что касается камер, то тыльный модуль выполнен по сдвоенной технологии и оснащен двумя датчиками на 13 и 2 Мп. Лицевая камера предлагает 5 Мп разрешения, а также систему сканирования лица. Помимо этого стоит выделить аккумулятор на 5 тысяч мАч, модули GPS, 4G, Wi-fi и Bluetooth.
О стоимости OUKITEL K8 пока что информации нет.
Корпус новинки имеет олеофобное покрытие, которое способствует тому, что на нем не появляются отпечатки пальцев после пользования. Отмечается, что девайс будет оснащен жидкокристаллическим Full HD+ экраном с диагональю в 6 дюймов.
В аппаратной основе телефона станет работать чип MediaTek MT6750T, который дополнят модулем оперативной памяти с объемом 4 гигабайта. Флеш-накопитель позволит хранить до 64 гигабайт данных. Что касается камер, то тыльный модуль выполнен по сдвоенной технологии и оснащен двумя датчиками на 13 и 2 Мп. Лицевая камера предлагает 5 Мп разрешения, а также систему сканирования лица. Помимо этого стоит выделить аккумулятор на 5 тысяч мАч, модули GPS, 4G, Wi-fi и Bluetooth.
О стоимости OUKITEL K8 пока что информации нет.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45