Ученые: Древнее столкновение с галактикой в форме “сосиски” изменило судьбу Млечного пути

Они не сомневались, что такие процессы часто происходили на просторах Вселенной, но до сих пор не могли понять, как возникла наша звездная система. Сейчас специалисты решили изучить данные Gaia, касающиеся объектов, расположенных на расстоянии 10 килопарсек от светила. Они выяснили, что элементы, тяжелее гелия, в составе звезд, влияют на их скорость.Кроме того, у них есть круглая область галактического диска и продолговатый аналог, получивший такое название. Отсюда небесные тела могут перемещаться к центру, чего нельзя сказать об их стабильных собратьях.