Джамала поделилась с поклонниками милым фото с сыном

Джамала обнародовала в своем микроблоге Instagram трогательный снимок с отдыха. На фото артистка запечатлена без косметики, при этом трепетно держа на руках своего новорожденного сына Эмир-Рахмана. Под публикацией артистка написала: «Счастье здесь!» Фотография за сутки сумела собрать более 41 тысячи отметок «Нравится» и свыше 170 комментариев.Поклонники оставили множество комплиментов певице и ее наследнику. Один из фолловеров предположил, что знаменитость с мужем на одном малыше не остановится. Фанаты также заметили, что материнство исполнительнице песен очень к лицу. Стоит напомнить, что Джамала стала мамой двадцать седьмого марта.