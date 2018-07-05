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Джамала поделилась с поклонниками милым фото с сыном

Украинская исполнительница песен крымскотатарского происхождения – Джамала, часто радует фанатов семейными снимками. Но новой публикации артистка предстала без макияжа вместе с новорожденным сыном.

Джамала поделилась с поклонниками милым фото с сыном


Джамала обнародовала в своем микроблоге Instagram трогательный снимок с отдыха. На фото артистка запечатлена без косметики, при этом трепетно держа на руках своего новорожденного сына Эмир-Рахмана. Под публикацией артистка написала: «Счастье здесь!» Фотография за сутки сумела собрать более 41 тысячи отметок «Нравится» и свыше 170 комментариев.

Джамала поделилась с поклонниками милым фото с сыном


Поклонники оставили множество комплиментов певице и ее наследнику. Один из фолловеров предположил, что знаменитость с мужем на одном малыше не остановится. Фанаты также заметили, что материнство исполнительнице песен очень к лицу. Стоит напомнить, что Джамала стала мамой двадцать седьмого марта.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:45
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