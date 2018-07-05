Жители индийской деревни Уттар-Падеш были напуганы падением двух метеоритов
Ученые выяснили, что жители индийской деревни Уттар-Падеш были напуганы падением двух метеоритов. Они слышали сильные взрывы и заметили огромные ямы в земле.
Местное население редко слушает мнение специалистов, предпочитая рассматривать такие события с позиции религии. Также здесь много общин, руководители которых управляют сознанием верующих людей с помощью страха.
Эксперты предположили, что эти осколки являются частью крупного болида, после чего забрали их в лабораторию, чтобы сделать анализы. Все результаты будут отмечены в документах, но аналогичная история уже происходила в этом месте много лет назад. Тогда ученые нашли внеземной объект, имеющий 30-сантиметровый размер, но он до сих пор не изучен.