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Жители индийской деревни Уттар-Падеш были напуганы падением двух метеоритов

Ученые выяснили, что жители индийской деревни Уттар-Падеш были напуганы падением двух метеоритов. Они слышали сильные взрывы и заметили огромные ямы в земле.

Местное население редко слушает мнение специалистов, предпочитая рассматривать такие события с позиции религии. Также здесь много общин, руководители которых управляют сознанием верующих людей с помощью страха.

Жители индийской деревни Уттар-Падеш были напуганы падением двух метеоритов


Эксперты предположили, что эти осколки являются частью крупного болида, после чего забрали их в лабораторию, чтобы сделать анализы. Все результаты будут отмечены в документах, но аналогичная история уже происходила в этом месте много лет назад. Тогда ученые нашли внеземной объект, имеющий 30-сантиметровый размер, но он до сих пор не изучен.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:15
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