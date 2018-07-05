Поклонники увидели новый цвет волос Энн Хэтэуэй

Голливудскую актрису Энн Хэтэуэй с новым цветом волос заметили поклонники в Пуэрто-Рико. Там будет сниматься новой фильм «Последняя вещь, которую мы хотели» с ее участием. Картина создаётся по заказу известного стримингового сервиса Netflix. Смена цвета волос актрисе понадобилась для главной роли в данной киноленте. Отныне артистка красуется с рыжим цветом волос, который придаёт тридцатипятилетней Энн невинности и женственности.Папарацци удалось заполучить эксклюзивные фото Хэтэуэй, когда она прибыла в Пуэрто-Рико в малиновом обтягивающем платье. Поклонники заметили, что в новой ленте актриса появится с минимумом макияжа. Артистка своей натуральной красотой завораживает зрителя, который совсем не прочь наслаждаться ее новым образом.