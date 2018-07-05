В Боливии построят музей на дне священного озера инков за 10 000 000 долларов

Комплекс позволит потенциальным гостям Боливии ознакомиться с массой биологических и археологических экспонатов. По словам Вильмы Мамани, подводный музей не имеет аналогов. Это первый в мире музей, который будет в себя включать целый туристический комплекс. Боливийское правительство собирается совместно с бельгийским агентством Enabel и ЮНЕСКО совместно заняться строительством. По словам министра культуры, возведение музея обойдётся государству в 10 000 000 долларов. Титикака за счёт этого станет для местных жителей культурным достоянием, а также позволит туристам познакомиться поближе с ней.Озеро для боливийцев является священным местом. Оно в их культуре и истории занимает важную часть. Титикака в жизни инков занимала важное место. Про это свидетельствует масса исторических артефактов, которые нашли археологи. Специалисты за последние годы обнаружили примерно 10 000 археологических находок, которые выполнили из кости и керамики.