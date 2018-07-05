Oppo оформила патент на несколько сгибающихся версий смартфона

В другой конфигурации предусмотрено соединение трех частей. Таким образом, в разложенном состоянии девайс будет иметь довольно большую диагональ экрана, но при складывании пользователь сможет без труда носить его в кармане.Третий вариант предусматривает сгибание экрана так, что сама матрица видна пользователю. Благодаря такой конфигурации человек сможет работать с дисплеем и камерами даже в сложенном виде.Как бы там ни было, но все это пока остается на уровне концептов. Пока что неизвестно, задействуют ли разработчики из Oppo один из этих эскизов или нет.