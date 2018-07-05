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Oppo оформила патент на несколько сгибающихся версий смартфона

Стало известно, что китайский производитель смартфонов Oppo оформил регистрационные документы на разработку нескольких видов сгибающихся смартфонов. Интересно, что одна из моделей даже должна получить специальную защитную прослойку, чтобы экран не треснул во время складывания.

Oppo оформила патент на несколько сгибающихся версий смартфона


В другой конфигурации предусмотрено соединение трех частей. Таким образом, в разложенном состоянии девайс будет иметь довольно большую диагональ экрана, но при складывании пользователь сможет без труда носить его в кармане.

Oppo оформила патент на несколько сгибающихся версий смартфона


Третий вариант предусматривает сгибание экрана так, что сама матрица видна пользователю. Благодаря такой конфигурации человек сможет работать с дисплеем и камерами даже в сложенном виде.

Oppo оформила патент на несколько сгибающихся версий смартфона


Как бы там ни было, но все это пока остается на уровне концептов. Пока что неизвестно, задействуют ли разработчики из Oppo один из этих эскизов или нет.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00
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