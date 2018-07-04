Кошка-предсказатель побед российских футболистов на ЧМ умерла после болезни

Оно выбирало победителя с помощью еды, когда видело перед собой миски с разными флагами, хотя там был идентичный рацион. Кошка подходила к выбранной посуде, а в случае победы спортсменов получала рыбу.После ее прогноза россияне выиграли у соперников из Саудовской Аравии, а последний раз пушистая прорицательница точно назвала победителя в матче Аргентина - Нигерия. Хозяину не удалось вылечить питомца, которого уже заменил новый собрат.