В Сети появились рендеры нового 6,1-дюймового iPhone
В Сети все чаще появляется информация о будущих мобильных новинках компании Apple. Уже этой осенью аппараты должны представить официально, тем не менее, уже сейчас у поклонников бренда есть возможность увидеть 6,1-дюймовый iPhone благодаря публикации рендерного изображения.
Аппарат очень похож на iPhone X, если не считать увеличенной диагонали экрана и одинарной камеры. В целом устройство практически не отличается. Стоит отметить, что в будущей новинке не оказалось датчика сканирования подушечки пальца, поэтому однозначно в смартфоне появится опция сканирования лица пользователя под названием Face ID.
Сообщается, что телефон будет функционировать на базе операционной системы iOS 12. Задняя часть девайса выполнена из стекла, а это подтверждает наличие функции беспроводной зарядки.
Будущей осенью американский производитель намерен представить iPhone X Plus с экраном в 6,5 дюйма.
Аппарат очень похож на iPhone X, если не считать увеличенной диагонали экрана и одинарной камеры. В целом устройство практически не отличается. Стоит отметить, что в будущей новинке не оказалось датчика сканирования подушечки пальца, поэтому однозначно в смартфоне появится опция сканирования лица пользователя под названием Face ID.
Сообщается, что телефон будет функционировать на базе операционной системы iOS 12. Задняя часть девайса выполнена из стекла, а это подтверждает наличие функции беспроводной зарядки.
Будущей осенью американский производитель намерен представить iPhone X Plus с экраном в 6,5 дюйма.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:51