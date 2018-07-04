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В Сети появились рендеры нового 6,1-дюймового iPhone

В Сети все чаще появляется информация о будущих мобильных новинках компании Apple. Уже этой осенью аппараты должны представить официально, тем не менее, уже сейчас у поклонников бренда есть возможность увидеть 6,1-дюймовый iPhone благодаря публикации рендерного изображения.

В Сети появились рендеры нового 6,1-дюймового iPhone


Аппарат очень похож на iPhone X, если не считать увеличенной диагонали экрана и одинарной камеры. В целом устройство практически не отличается. Стоит отметить, что в будущей новинке не оказалось датчика сканирования подушечки пальца, поэтому однозначно в смартфоне появится опция сканирования лица пользователя под названием Face ID.

Сообщается, что телефон будет функционировать на базе операционной системы iOS 12. Задняя часть девайса выполнена из стекла, а это подтверждает наличие функции беспроводной зарядки.

Будущей осенью американский производитель намерен представить iPhone X Plus с экраном в 6,5 дюйма.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:51
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