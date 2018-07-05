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«Заряженный» кроссовер версии BMW X2 M35i занят шпионами на Нюрбургринге

Немецким производителем автомобилей на тесты на трассу Нюрбургринг выведена новая версия BMW X2 M35i. В свою очередь шпионы смогли на видео снять предсерийную версию «заряженной» версии кроссовера, которая частично была покрыта камуфляжной пленкой.

«Заряженный» кроссовер версии BMW X2 M35i занят шпионами на Нюрбургринге


Шпионы смогли заснять новую версию BMW X2 M35i. На нёй камуфляжная пленка прикрывала только некоторые детали. Хотя новый кроссовер прибывал в движении, специалисты смогли разглядеть ряд особенностей. При этом в глаза бросаются надёжные новые колеса авто и переработанная радиаторная решетка. Согласно ожиданиям, «заряженный» кроссовер оснастят турбомотором объемом на два литра с отдачей свыше 300 лошадиных сил. Уже в базе версия BMW X2 M35i будет оснащаться системой полного привода.



Между тем в интерьере появятся теперь накладки на двери, а также торпеду с имитацией карбона. Транспортное средство оснащается рулевым колесом M-Perfomance, обивкой алькантарой, спортивными креслами.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
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