«Заряженный» кроссовер версии BMW X2 M35i занят шпионами на Нюрбургринге

Шпионы смогли заснять новую версию BMW X2 M35i. На нёй камуфляжная пленка прикрывала только некоторые детали. Хотя новый кроссовер прибывал в движении, специалисты смогли разглядеть ряд особенностей. При этом в глаза бросаются надёжные новые колеса авто и переработанная радиаторная решетка. Согласно ожиданиям, «заряженный» кроссовер оснастят турбомотором объемом на два литра с отдачей свыше 300 лошадиных сил. Уже в базе версия BMW X2 M35i будет оснащаться системой полного привода.Между тем в интерьере появятся теперь накладки на двери, а также торпеду с имитацией карбона. Транспортное средство оснащается рулевым колесом M-Perfomance, обивкой алькантарой, спортивными креслами.