Финская наездница спасла детеныша дельфина на ирландском пляже в Лауте

Малыша волны выбросили на берег, а молодая особа заметила его во время конной прогулки по побережью Термонфекина. Она сразу взяла его на руки и спасла от опасностей на суше. Восхищенные таким поступком свидетели события запечатлели ее на камеру.Затем финка нашла еще одну маленькую жертву шторма, после чего тоже занесла ее в море. Работники конюшни назвали смелую особу лучшей наездницей и спасателем.