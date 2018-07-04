Финская наездница спасла детеныша дельфина на ирландском пляже в Лауте
Финская наездница спасла детеныша дельфина на ирландском пляже в Лауте. Она каталась в этом месте с друзьями и помогла животному попасть в родную среду.
Малыша волны выбросили на берег, а молодая особа заметила его во время конной прогулки по побережью Термонфекина. Она сразу взяла его на руки и спасла от опасностей на суше. Восхищенные таким поступком свидетели события запечатлели ее на камеру.
Затем финка нашла еще одну маленькую жертву шторма, после чего тоже занесла ее в море. Работники конюшни назвали смелую особу лучшей наездницей и спасателем.