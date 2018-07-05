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Кирилл Терешин создает «ноги-базуки» и надеется сделать сборную РФ чемпионом мира

Обладатель рук-базук Кирилл Терешин надеется попасть в состав российской сборной на первенстве мира-2022 в Катаре.

Кирилл Терешин создает «ноги-базуки» и надеется сделать сборную РФ чемпионом мира


Фрик из Пятигорска опубликовал в соцсети ролик из больничной палаты. Терешин сообщает, что решился накачать синтолом свои ноги. После операции, теперь уже с ногами-базуками, молодой человек хочет вернуться к тренировкам на футбольное поле. Кирилл уверен, что скоро его игровые и физические кондиции будут являться предметом более жарких обсуждений, чем гипертрофированные ноги и руки. Терешин считает, что ни кто из игроков нынешней российской сборной не может показать и малейшей доли мастерства, которое в скором времени продемонстрирует он. Парень, после того как приведет в порядок свои ноги, поможет стать чемпионом сборной РФ на Кубке мира-2022 в Катаре.

Кирилл Терешин создает «ноги-базуки» и надеется сделать сборную РФ чемпионом мира


Комментаторы, посмеявшись над сказанными словами Терешина, посоветовали ему сначала «прокачать» голову, а также прекратить издеваться над собственным телом.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:00
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