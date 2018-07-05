Николас Кейдж озвучит Человека-паука

Стоит отметить, что ранее Кейдж уже озвучивал анимированного героя, поскольку в его послужном списке имеется работа в проекте «Юные Титаны», в котором он был голосом Супермена. Что касается опыта работы в качестве супергероя, то до этого актер снялся в двух частях картины «Призрачный гонщик».Помимо Кейджа в проекте «Человек-паук: Через вселенные» будут работать такие актеры как Шамейк Мур, Джейк Джонсон, Лив Шрайбер, Хейли Стейнфилд, Махершала Али и Брайан Тайри Генри.Российские зрители смогут увидеть анимационный фильм от Marvel с 20 декабря текущего года.