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Милли Макинтош в купальнике похвасталась медовым месяцем на Крите

Молодожёны Хьюго Тейлор и Милли Макинтош сразу после свадьбы отправились в медовый месяц на остров Крит.

Милли Макинтош в купальнике похвасталась медовым месяцем на Крите


Двадцативосьмилетняя звезда телешоу «Золотая молодёжь Челси» обнародовала фото, на котором расслабляется в купальнике цвета хаки во время курорта на острове Крит. На прошедшей неделе Макинтош и Тейлор закрепили свои двенадцатилетние отношения изысканной свадьбой. Бракосочетание прошло в Whithurst Park в усадьбе Хьюго Тейлора, расположенной на юге Лондона.

Милли Макинтош в купальнике похвасталась медовым месяцем на Крите


В брачных клятвах звездные молодожены рассказали обо всех невзгодах, которые будут встречаться на их пути, а также поклялась вечно любить друг друга. Милли похвасталась, что их медовый месяц придаёт ей много сил, при этом только усиливается ее любовь к Хьюго Тейлору - партнёру по фильму «Золотая молодёжь Челси».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:00
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