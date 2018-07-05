Милли Макинтош в купальнике похвасталась медовым месяцем на Крите

Двадцативосьмилетняя звезда телешоу «Золотая молодёжь Челси» обнародовала фото, на котором расслабляется в купальнике цвета хаки во время курорта на острове Крит. На прошедшей неделе Макинтош и Тейлор закрепили свои двенадцатилетние отношения изысканной свадьбой. Бракосочетание прошло в Whithurst Park в усадьбе Хьюго Тейлора, расположенной на юге Лондона.В брачных клятвах звездные молодожены рассказали обо всех невзгодах, которые будут встречаться на их пути, а также поклялась вечно любить друг друга. Милли похвасталась, что их медовый месяц придаёт ей много сил, при этом только усиливается ее любовь к Хьюго Тейлору - партнёру по фильму «Золотая молодёжь Челси».