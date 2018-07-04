В Калифорнии 56-килограммовая американка за 10 минут съела 27 бургеров

Женщина раньше тоже принимала участие в таком мероприятии, несмотря на свой вес. Сейчас она установила новый рекорд, запивая еду молочным коктейлем, после чего призналась журналистам, что хочет спать. Выигравшая особа воспитывает 4 детей, радующихся за свою маму.Второй участник осилил только 24 бургера, а вообще за приз сражались 9 человек. Они должны были за отведенное время съесть эту пищу, но если человек начинал испытывать тошноту, он выбывал из игры.