Внеземная аномалия возле побережья Северной Каролины посылает сигналы пришельцам в космос

Благодаря специальному оборудованию им удалось выяснить, что это чудо искусственного происхождения, которое охраняется военными. Вся информация держалась в секрете до тех пор, пока загадочная технология не стала посылать короткие всплески, после чего расследованием ситуации занялся Пентагон.Исследователи зафиксировали корабли гуманоидов, которые просто зависли в небе. Их также видел свидетель события, ехавший на машине по трассе. Шокированный мужчина не может понять, почему НЛО решили нанести визит в этот уголок страны.