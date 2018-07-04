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Внеземная аномалия возле побережья Северной Каролины посылает сигналы пришельцам в космос

После того, как возле побережья Северной Каролины была зафиксирована внеземная подводная аномалия, NOAA занялось исследованием объекта. Сейчас ученые заметили, что он посылает сигналы пришельцам в космос, после которых появляются НЛО.

Благодаря специальному оборудованию им удалось выяснить, что это чудо искусственного происхождения, которое охраняется военными. Вся информация держалась в секрете до тех пор, пока загадочная технология не стала посылать короткие всплески, после чего расследованием ситуации занялся Пентагон.

Внеземная аномалия возле побережья Северной Каролины посылает сигналы пришельцам в космос


Исследователи зафиксировали корабли гуманоидов, которые просто зависли в небе. Их также видел свидетель события, ехавший на машине по трассе. Шокированный мужчина не может понять, почему НЛО решили нанести визит в этот уголок страны.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:15
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