Новую версию Range Rover построят на алюминиевой платформе MLA

Согласно инсайдерским данным, новые Range Rover, а также Range Rover Sport разрабатываются на алюминиевой надёжной платформе MLA. Новинки приобретут абсолютно новые элементы кузова. Вес текущего поколения современного внедорожника достигает 2 606 кг. В свою очередь новая архитектура будет самой легкой в истории автобренда. Её положат в основу всех авто марки. Она предусматривает внедрение гибридных и полностью электрических агрегатов.Основными конкурентами внедорожников Land Rover выступят BMW X8, Audi Q9, Mercedes-Benz GLS, Bentley Bentayga. Выпуск новых версий Range Rover, а также Range Rover Sport будет налажен на автомобильном заводе в Солихалл. Производство версии Range Rover Discovery будет перенесено в Словакию.