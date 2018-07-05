Новую версию Range Rover построят на алюминиевой платформе MLA
Британский премиальный автобренд Land Rover планирует за клиентов побороться с марками Rolls-Royce, а также Bentley. Инженеры компании с данной целью построят новый внедорожник версии Range Rover. Авто сконструируют на алюминиевой новой архитектуре MLA - Modular Longitudinal Architecture.
Согласно инсайдерским данным, новые Range Rover, а также Range Rover Sport разрабатываются на алюминиевой надёжной платформе MLA. Новинки приобретут абсолютно новые элементы кузова. Вес текущего поколения современного внедорожника достигает 2 606 кг. В свою очередь новая архитектура будет самой легкой в истории автобренда. Её положат в основу всех авто марки. Она предусматривает внедрение гибридных и полностью электрических агрегатов.
Основными конкурентами внедорожников Land Rover выступят BMW X8, Audi Q9, Mercedes-Benz GLS, Bentley Bentayga. Выпуск новых версий Range Rover, а также Range Rover Sport будет налажен на автомобильном заводе в Солихалл. Производство версии Range Rover Discovery будет перенесено в Словакию.