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Новую версию Range Rover построят на алюминиевой платформе MLA

Британский премиальный автобренд Land Rover планирует за клиентов побороться с марками Rolls-Royce, а также Bentley. Инженеры компании с данной целью построят новый внедорожник версии Range Rover. Авто сконструируют на алюминиевой новой архитектуре MLA - Modular Longitudinal Architecture.

Новую версию Range Rover построят на алюминиевой платформе MLA


Согласно инсайдерским данным, новые Range Rover, а также Range Rover Sport разрабатываются на алюминиевой надёжной платформе MLA. Новинки приобретут абсолютно новые элементы кузова. Вес текущего поколения современного внедорожника достигает 2 606 кг. В свою очередь новая архитектура будет самой легкой в истории автобренда. Её положат в основу всех авто марки. Она предусматривает внедрение гибридных и полностью электрических агрегатов.

Основными конкурентами внедорожников Land Rover выступят BMW X8, Audi Q9, Mercedes-Benz GLS, Bentley Bentayga. Выпуск новых версий Range Rover, а также Range Rover Sport будет налажен на автомобильном заводе в Солихалл. Производство версии Range Rover Discovery будет перенесено в Словакию.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00
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