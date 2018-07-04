Ученые создали новый инструмент для возможности отслеживать биомаркеры человека

Принцип работы устройства следующий – находящиеся в жидкости мельчайшие частицы, находятся в состоянии броуновского движения, ученые связывают с подложкой, используя для этого возможности «гибкого молекулярного шнура». Здесь уточняется, что у частицы и обложки есть связующие молекулы, не имеющие соединения друг с другом. При захватывании биомаркером обеих молекул, частицы начинают медленнее двигаться. Данную задержку рассеивают оптическим рассеивающим микроскопом. При проявлении реакции частиц, выраженных замедлением или ускорением, ученым удается это вовремя узнать, по соответствующему поведению биомаркера.Как рассказал профессор Менно Принса, руководивший исследованиями, в настоящее время ученые рассматривают возможность организовать производство новых сенсоров. Благодаря данному открытию появляется возможность выпуска новых приборов. Подключая их к катетеру, медики могут контролировать и отслеживать биологические параметры пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии или на операционном столе.