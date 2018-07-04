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Лена Миро высмеяла поведение Веры Сотниковой на ЧМ-2018

Известный блогер Лена Миро в новой скандальной статье в жесткой форме высмеяла поведение Веры Сотниковой, во время того, как актриса радовалась победе сборной РФ над испанской командой на ЧМ-2018.

Лена Миро высмеяла поведение Веры Сотниковой на ЧМ-2018


Миро высмеяла пятидесятисемилетнюю Веру Сотникову. По словам блогера, после победы сборной РФ над испанской футбольной командой актриса выбежала на сцену во время спектакля, чем сорвала все представление. Лена считает, что такое поведение популярной артистки «невменяемое». Она добавила, что для нее неудивительно, что постаревшая женщина, совершает глупые поступки.

Лена Миро высмеяла поведение Веры Сотниковой на ЧМ-2018


По словам Миро, в Сети полно людей, сравнивающих победу в четвертьфинале отечественных «колченогих футболистов» с победой российского народа в ВОВ. Со слов блогера, Сотникова «от этих сетевых обезьян» ушла недалеко.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:56
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