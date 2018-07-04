Лена Миро высмеяла поведение Веры Сотниковой на ЧМ-2018

Миро высмеяла пятидесятисемилетнюю Веру Сотникову. По словам блогера, после победы сборной РФ над испанской футбольной командой актриса выбежала на сцену во время спектакля, чем сорвала все представление. Лена считает, что такое поведение популярной артистки «невменяемое». Она добавила, что для нее неудивительно, что постаревшая женщина, совершает глупые поступки.По словам Миро, в Сети полно людей, сравнивающих победу в четвертьфинале отечественных «колченогих футболистов» с победой российского народа в ВОВ. Со слов блогера, Сотникова «от этих сетевых обезьян» ушла недалеко.