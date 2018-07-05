Кроссовер версии Mitsubsihi Eclipse Cross подешевел на 100 000 рублей

За счёт применения этой акции, российские автолюбители смогут получить выгоду во время покупки данного авто в размере 100 тысяч руб. Под действие такой особой программы попадут все варианты исполнения версии Mitsubishi Eclipse Cross во время покупки по схеме Trade-In. Таким образом за стандартную вариацию кроссовера придется заплатить от 1,299 млн руб. В моторном отсеке Mitsubishi Eclipse Cross расположен 1,5-литровый турбомотор на 150 л.с. Двигатель в действие приводится шестискоростной МКПП либо вариатором CVT, вместе с системами полного и переднего привода.Перечень функций кроссовера включает восемнадцатидюймовые легкосплавные колесные диски, климат-контроль, мультимедийный центр, два эйрбэга, ассистент спуска-подъема, систему оперативного оповещения типа «ЭРА-ГЛОНАСС», внешние обогреваемые зеркала, противотуманные осветители, ESP.