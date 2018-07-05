Кроссовер версии Mitsubsihi Eclipse Cross подешевел на 100 000 рублей
Японский автобренд Mitsubishi запустил специальное предложение, которое затронуло небольшой кроссовер версии Mitsubishi Eclipse Cross.
За счёт применения этой акции, российские автолюбители смогут получить выгоду во время покупки данного авто в размере 100 тысяч руб. Под действие такой особой программы попадут все варианты исполнения версии Mitsubishi Eclipse Cross во время покупки по схеме Trade-In. Таким образом за стандартную вариацию кроссовера придется заплатить от 1,299 млн руб. В моторном отсеке Mitsubishi Eclipse Cross расположен 1,5-литровый турбомотор на 150 л.с. Двигатель в действие приводится шестискоростной МКПП либо вариатором CVT, вместе с системами полного и переднего привода.
Перечень функций кроссовера включает восемнадцатидюймовые легкосплавные колесные диски, климат-контроль, мультимедийный центр, два эйрбэга, ассистент спуска-подъема, систему оперативного оповещения типа «ЭРА-ГЛОНАСС», внешние обогреваемые зеркала, противотуманные осветители, ESP.