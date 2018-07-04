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Во время родов Светланы Лободы девять специалистов следили за появлением наследницы на свет

Светлана Лобода рассказала журналистам о прошедших родах. Тогда девять специалистов следили за появлением ее наследницы на свет.

Исполнительница находилась в Cedars-Sinai Medical Center, который выбирают для себя американские звезды. Рядом с артисткой в такой момент не было близких людей, а сейчас она будет кормить малышку грудью, урегулировав вопросы, связанные с рабочим графиком.

Во время родов Светланы Лободы девять специалистов следили за появлением наследницы на свет


Светлана Лобода каждые 2 дня сможет уделять время дочери, а также опровергла слухи о своем американском гражданстве. Она просто выбрала ее для будущих родов и отдыха. Евангелина позитивно восприняла пополнение в семье и даже разговаривала с животом звездной мамы.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:38
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