Во время родов Светланы Лободы девять специалистов следили за появлением наследницы на свет

Исполнительница находилась в Cedars-Sinai Medical Center, который выбирают для себя американские звезды. Рядом с артисткой в такой момент не было близких людей, а сейчас она будет кормить малышку грудью, урегулировав вопросы, связанные с рабочим графиком.Светлана Лобода каждые 2 дня сможет уделять время дочери, а также опровергла слухи о своем американском гражданстве. Она просто выбрала ее для будущих родов и отдыха. Евангелина позитивно восприняла пополнение в семье и даже разговаривала с животом звездной мамы.