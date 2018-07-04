Ксения Собчак и Максим Виторган тайно отправились в Турцию

К слову, ни сама теледива, ни ее супруг не спешат делиться фотографиями из своего отпуска, но, на днях Максим дал понять, что вместе с сыном он находится на борту самолета турецких авиалиний.Вряд ли они отправились отдыхать вдвоем, и не исключено, что супружеская пара знаменитостей планирует присоединиться к подружкам - Надежде Оболенцевой и Светлане Бондарчук, отдыхающих в Бодруме.