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Ученые предложили склонность к насилию лечить электростимуляцией мозга

Учеными Пенсильванского института в США, совместно с сотрудниками Наньянского университета Сингапура проведены исследования, в результате которых эксперты доказали, что можно существенно снизить склонность человека к насилию, если мозг агрессора будет стимулироваться воздействие ударов незначительного электрического тока.

Ученые предложили склонность к насилию лечить электростимуляцией мозга


К участию в экспериментах привлекли добровольцев, которые согласились на подключение к их голове электродов. После, исследователями были пущены к датчикам незначительные потоки тока. Подобной электростимуляцией на мозг, получилось снижения проявления желания направленного на совершение физического насилия примерно на 47%, относительно сексуального на 70%. Как рассказали эксперты, для достижения максимального эффекта, единственный способ и более существенный - это применение «шоковой терапии». Это тот случай, когда у агрессора полностью исчезает навязчивое желание причинить другому человеку боль.


У склонных к проявлению насилия людей плохо выполняет свои функции та часть мозга, которая отвечает за торможение стимулов побудительного характера. С помощью электростимуляции мозга появляется возможность преодоления этой проблемы. Как рассказали исследователи, результаты проведенного исследования еще требуют тщательной перепроверки. В настоящее время определено, что положительного эффекта от проведенных процедур удалось добиться для представителей обоих полов.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:56
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