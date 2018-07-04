Ученые предложили склонность к насилию лечить электростимуляцией мозга

К участию в экспериментах привлекли добровольцев, которые согласились на подключение к их голове электродов. После, исследователями были пущены к датчикам незначительные потоки тока. Подобной электростимуляцией на мозг, получилось снижения проявления желания направленного на совершение физического насилия примерно на 47%, относительно сексуального на 70%. Как рассказали эксперты, для достижения максимального эффекта, единственный способ и более существенный - это применение «шоковой терапии». Это тот случай, когда у агрессора полностью исчезает навязчивое желание причинить другому человеку боль.У склонных к проявлению насилия людей плохо выполняет свои функции та часть мозга, которая отвечает за торможение стимулов побудительного характера. С помощью электростимуляции мозга появляется возможность преодоления этой проблемы. Как рассказали исследователи, результаты проведенного исследования еще требуют тщательной перепроверки. В настоящее время определено, что положительного эффекта от проведенных процедур удалось добиться для представителей обоих полов.