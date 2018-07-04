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Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников большим кольцом на пальце руки

Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников большим кольцом на пальце руки. В последнее время балерина часто показывает его на фото в Instagram.

Звезда также старается продемонстрировать подписчикам драгоценный камень. Сейчас она опубликовала новый сюжет, сделанный после концертов. Анастасия Волочкова решила позировать под одеялом на кровати, отдыхая от выступлений, но снова показала людям ювелирное изделие.

Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников большим кольцом на пальце руки


Знаменитость не озвучивает ситуацию, а пользователи сетей уже имеют свои версии по такому поводу. Некоторые лица считают, что это подарок богатого кавалера, а недоброжелатели называют кольцо фальшивым, упоминая об очередном пиаре кумира.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:42
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