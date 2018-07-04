Екатерина Варнава затронула тему о бестактности подписчиков в Instagram

Звезда отметила, что тоже может быть серьезной, а также некоторые оскорбления вышли за грани дозволенного поведения. Она просит критиков выучить этикет и держать себя в рамках приличия. Многие коллеги в данной ситуации закрывают чаты и убирают сообщения, но потом снова получают порцию грязи в свой адрес.Екатерина Варнава хочет, чтобы люди прекратили грубить и использовать вседозволенность сетей. Подписчики сразу попросили знаменитость не обращать внимания на хейтеров, а просто радоваться жизни. Некоторые лица считают, что их поведение уже нельзя изменить в лучшую сторону, так что выпады врагов будут продолжаться.