Похудевшая Мария Кожевникова вызвала фурор в купальнике

Мария Кожевникова в своем микроблоге Instagram разместила свежий снимок, на котором она запечатлена в дизайнерском купальнике. Фанаты просто в восторге, как знаменитость смогла так похудеть, а также восстановить свою фигуру. Стоит напомнить, что третьего сына Кожевникова родила двадцатого июля 2017 года. Публикация Марии в течение четырех часов сумела собрать около 25 тысяч отметок «Нравится» и свыше 150 комментариев.Фолловеры начали задаваться вопросом, как актрисе удалось так быстро сбросить вес. Некоторые отметили стройные и красивые ноги артистки. Другие же восторгаются, что мама троих детей может быть такой красивой и стройной девушкой.