АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка
EUR 73.70 USD 63.22
Курс валют на 04.07.2018

Похудевшая Мария Кожевникова вызвала фурор в купальнике

Мать троих сыновей и известная актриса тридцатитрехлетняя Мария Кожевникова очень похудела, чем в Сети вызвала фурор. Под новым фото артистки поклонники оценили тонкую талию знаменитости.

Похудевшая Мария Кожевникова вызвала фурор в купальнике


Мария Кожевникова в своем микроблоге Instagram разместила свежий снимок, на котором она запечатлена в дизайнерском купальнике. Фанаты просто в восторге, как знаменитость смогла так похудеть, а также восстановить свою фигуру. Стоит напомнить, что третьего сына Кожевникова родила двадцатого июля 2017 года. Публикация Марии в течение четырех часов сумела собрать около 25 тысяч отметок «Нравится» и свыше 150 комментариев.

Похудевшая Мария Кожевникова вызвала фурор в купальнике


Фолловеры начали задаваться вопросом, как актрисе удалось так быстро сбросить вес. Некоторые отметили стройные и красивые ноги артистки. Другие же восторгаются, что мама троих детей может быть такой красивой и стройной девушкой.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:33
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компьтерная игра поможет восстановиться пациенту
Кайли Миноуг поделилась нежным снимком с новым
Кошка-предсказатель побед российских футболистов
45-летняя Хайди Клум поделилась «голым» фото
Внеземная аномалия возле побережья Северной
Ученые создали новый инструмент для возможности
Белый дом отказывается признавать Крым российским
Лена Миро высмеяла поведение Веры Сотниковой на
В Калифорнии 56-килограммовая американка за 10
В Сети появились рендеры нового 6,1-дюймового
Финская наездница спасла детеныша дельфина на
Во время родов Светланы Лободы девять
НЛО преследовали 20 минут пассажирский поезд во
Ани Лорак показала потрясающую фигуру в
Максим Фадеев и Иосиф Пригожин заинтриговали
Ученые предложили склонность к насилию лечить
Ксения Собчак и Максим Виторган тайно отправились
Тимати прокомментировал превращение Егора Крида в
Театр Олега Табакова будет иметь другое название
Почти 100% людей неправильно моют руки - медики
Тина Канделаки шутливо назвала себя жертвой “Бога
Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников
У актера Дениса Матросова отобрали квартиру в
Яна Рудковская после критики недоброжелателей
Финалист «Битвы экстрасенсов» Алексей Похабов
Ученые: Женщины могут лишиться ногтей после
Собаки потеряли способность мириться из-за
Ученые: Употребление орехов поможет паре зачать
Ученые: Кишечные паразиты обладают
В Панаме приматы стали использовать каменные
Просмотреть все новости