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В Москве личный шофер богатой пенсионерки после брака избавился от супруги и забрал ее имущество

В Москве личный шофер богатой пенсионерки после брака избавился от супруги и забрал ее имущество. Сотрудники органов задержали злоумышленника и возвратили наследство внукам умершей женщины.

Родственники случайно узнали о смерти пропавшей особы, заметив ее могилу на кладбище рядом с другими членами семьи. Оказалось, что женщина в 90-х годах наняла молодого человека в возрасте 27 лет водителем, а дальше он стал ее помощником. Пострадавшая особа была ветераном афганского движения и главой общественной организации, а также раньше работала в посольстве Германии.

В Москве личный шофер богатой пенсионерки после брака избавился от супруги и забрал ее имущество


Она жаловалась на плохую память, после чего стала страдать от болезни Альцгеймера, а преступник давал начальнице лекарства, ухудшающие ее самочувствие. Затем женщина переписала на этого человека имущество, а дальше стала его пленницей. Шофер прятал пенсионерку в разных городах, оформив липовый брак, но сейчас ответит за свои поступки перед судом.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:36
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