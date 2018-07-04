Volkswagen в конце августа представит свой автодом California XXL
Инженеры немецкого автоконцерна Volkswagen продолжают разработку автокемпера California XXL. При этом объявили дату его премьеры. Самую большую модель автодомов представят 26 августа этого года.
Кемпер California XXL в модельном ряду станет самым большим. Новый современный дом на колесах создадут на архитектуре фургона версии Volkswagen Crafter. Вследствие этого версия получила значительные отличия в сравнении с прочими авто. Конструкторы бренда ранее создавали дома на колесах непосредственно на основе миниэвнов версии Volkswagen Transporter. Между тем интерьер California XXL отличается наличием кухни с газовой плитой, телевизора, душевой кабины, двумя кроватями для детей, двуспальной кроватью. Кемпер наделят навесом-тентом, способным раскрываться, защитить владельца машины от солнечного света или осадков. За счёт этой опции автодом хорошо подходит для выездов семьи на природу, путешествий.
В авто установят двигатели, установленные в Volkswagen Crafter. Это дизельный силовой агрегат с мощностью от 109 л.с. до 163 л.с.