Volkswagen в конце августа представит свой автодом California XXL

Кемпер California XXL в модельном ряду станет самым большим. Новый современный дом на колесах создадут на архитектуре фургона версии Volkswagen Crafter. Вследствие этого версия получила значительные отличия в сравнении с прочими авто. Конструкторы бренда ранее создавали дома на колесах непосредственно на основе миниэвнов версии Volkswagen Transporter. Между тем интерьер California XXL отличается наличием кухни с газовой плитой, телевизора, душевой кабины, двумя кроватями для детей, двуспальной кроватью. Кемпер наделят навесом-тентом, способным раскрываться, защитить владельца машины от солнечного света или осадков. За счёт этой опции автодом хорошо подходит для выездов семьи на природу, путешествий.В авто установят двигатели, установленные в Volkswagen Crafter. Это дизельный силовой агрегат с мощностью от 109 л.с. до 163 л.с.