В Панаме приматы стали использовать каменные орудия труда для добычи пищи

Животные привлекли к себе внимание экспертов в 2004 г, но сейчас они решили исследовать их поведение для получения точной информации. Оказалось, что самцы с помощью камней колют орехи и кокосы, а также используют орудия для извлечения моллюсков из панцирей.Все особи живут на острове Хикарон, но их собратья в других местах не показали аналогичных результатов. Пока ученые не могут выяснить, почему навыки не были переданы мигрирующей стае приматов, после чего сделали выводы об ошибке эволюции. Они считают, что животные стали повторять действия самого разумного представителя вида, после чего оказались в Каменном веке вместе с людьми.