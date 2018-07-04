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Роскачество после сообщений о недоливе бензина проверит российские АЗС

В РФ появились сообщения про недолив топлива на АЗС. Вследствие этого Росстандарт и Роскачество проведут проверки на заправочных станциях РФ для изучения качества предлагаемого бензина.

Роскачество после сообщений о недоливе бензина проверит российские АЗС


Федерация автовладельцев недавно заявила, что 76 процентов российских заправочных станций не доливают клиентам бензин. Независимым топливным союзом было признано, что недолив российские АЗС действительно практикуют. Представители топливного союза отмечают, что реализация некачественного топлива, недолив горючего, являются элементами недобросовестной конкуренции. Главной задачей организации является эффективная борьба с данной деятельностью Росстандартом. Сотрудники Росстандарта и Роскачества проверят российские АЗС на протяжении текущего лета. С начала года проводят подготовку к проверкам, проработку их методик. Регуляторы изучат качество горючего, отследят его недолив.

Проверка будет проведена больше чем по тридцати параметрам. Проверкам также подвергнутся лаборатории, которые аккредитованы на исследование бензина. Росаккредитация будет участвовать в данной части проекта.
 
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:40
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