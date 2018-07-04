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Ученые: Кишечные паразиты обладают ранозаживляющими свойствами

Американские ученые провели опыты на грызунах и заметили, что кишечные паразиты обладают ранозаживляющими свойствами. Это открытие поможет решить много проблем в медицине.

Они обратили внимание, что организмы присасываются к стенкам кишечника и активизируют рост и работу клеток. После таких процессов поврежденные ткани начинают заживать быстрее, чем обычно. Данный механизм есть у клеток других органов, так что ученые решили исследовать возможности стимуляции поврежденных участков на таком уровне.

Ученые: Кишечные паразиты обладают ранозаживляющими свойствами


Сейчас врачи не всегда могут решить вопросы, связанные с заживлением ран после травмы или операции, потому что учитывают разные факторы. Потому действие паразитов в этой части организма человека может потом быть использовано на других аналогах.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:37
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