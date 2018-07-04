АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка
EUR 73.70 USD 63.22
Курс валют на 04.07.2018

Ксения Бородина рассказала, что ради зрителей готова поучаствовать в противостоянии с Ольгой Бузовой

На канале ТНТ уже совсем скоро появится новое ток-шоу, где каждая из телеведущих будет отстаивать свою позицию в том или ином вопросе, вступая в прямые конфликты с оппоненткой.

Ксения Бородина рассказала, что ради зрителей готова поучаствовать в противостоянии с Ольгой Бузовой

На протяжении последних месяцев на просторах Сети постоянно обсуждается противостояние Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. Фанаты уверены, что звезды телестройки все время конфликтуют, и отношения у них довольно напряженные. Некоторые даже уверены, что девушки и вовсе не общаются вне камер.

Все это намекает на то, что наставницам «Дома-2» будет комфортно в новом ток-шоу «Бородина против Бузовой». Ксюша, правда, уверяет, что никаких конфликтов с Ольгой нет, а само противостояние выдумано ради зрителей.

Ксения Бородина рассказала, что ради зрителей готова поучаствовать в противостоянии с Ольгой Бузовой

«Противостояние Бузовой и Бородиной постоянно обсуждают все, кому не лень. И оно, безусловно, надумано. В новом шоу мы с Олей, действительно, будем отстаивать свою точку зрения, причем эмоционально! Но ведь для этого на «ДОМе-2» и есть несколько ведущих, чтобы смотреть на ситуации по-разному!» - высказалась Ксения.

Задумка шоу в том, чтобы Бузова и Бородина будут поддерживать постоянный конфликт. Информация об этом появилась лишь вчера, однако зрители уже вовсю обсуждают интересный проект. Тем не менее, мало кто верит, что покажут что-то по-настоящему напряженное. Вероятнее всего, стоит ожидать повторения лобных мест.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:37
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Похудевшая Мария Кожевникова вызвала фурор в
Екатерина Варнава затронула тему о бестактности
Ким Кардашьян поражает фанатов своим сходством с
Официальным банком фестиваля VK Fest в
Наряд от Chanel превратил Пенелопу Крус в куклу
Ученые назвали Ганг и Янцзы самыми грязными
В РФ стартовал прием заказов на гибридный
Поклонники Димы Билана были восхищены его танцем
Ученые: Укроп и гвоздика могут освежить дыхание
Ксения Бородина рассказала, что ради зрителей
Пищевая добавка Е171 является виновником
Голая Яна Кошкина назвала себя лучшей из безумных
Раллийный Porsche 959 для гонки «Париж-Дакар»
В сети рассекретили интерьер первого
Ученые: Ежедневный подъем по лестнице укрепляет
Проект Gaia DR2 от ESA обнаружил первого
Вампир из Зимбабве после убийства женщины пытался
Хейтеры раскритиковали Ксению Бородину за
Ученые: Ожирение приводит к раку толстой кишки
Сын Елены Яковлевой переживает смерть любимой
Анна Хилькевич приняла решение возродить свой
В Тольятти на остановке Автозаводского шоссе
Модель Victoria’s Secret вышла замуж за
Андрей Макаревич во время интервью рассказал об
Сергей Безруков поздравил дочку с днем рождения
Мать Дениса Вороненкова на шоу Дмитрия Шепелева
Персона дня: Предпринимать Альберт Суниев
«Дом-2» последние новости и слухи на сегодня 4
Новый бюджетный кроссовер версии KIA Tusker может
Девушка Тимати оскорбила чувства мусульман
Просмотреть все новости