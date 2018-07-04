Ксения Бородина рассказала, что ради зрителей готова поучаствовать в противостоянии с Ольгой Бузовой

«Противостояние Бузовой и Бородиной постоянно обсуждают все, кому не лень. И оно, безусловно, надумано. В новом шоу мы с Олей, действительно, будем отстаивать свою точку зрения, причем эмоционально! Но ведь для этого на «ДОМе-2» и есть несколько ведущих, чтобы смотреть на ситуации по-разному!» - высказалась Ксения.

На протяжении последних месяцев на просторах Сети постоянно обсуждается противостояние Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. Фанаты уверены, что звезды телестройки все время конфликтуют, и отношения у них довольно напряженные. Некоторые даже уверены, что девушки и вовсе не общаются вне камер.Все это намекает на то, что наставницам «Дома-2» будет комфортно в новом ток-шоу «Бородина против Бузовой». Ксюша, правда, уверяет, что никаких конфликтов с Ольгой нет, а само противостояние выдумано ради зрителей.Задумка шоу в том, чтобы Бузова и Бородина будут поддерживать постоянный конфликт. Информация об этом появилась лишь вчера, однако зрители уже вовсю обсуждают интересный проект. Тем не менее, мало кто верит, что покажут что-то по-настоящему напряженное. Вероятнее всего, стоит ожидать повторения лобных мест.