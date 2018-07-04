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Тимати прокомментировал превращение Егора Крида в блондина

Поклонники поражены сменой имиджа Егора Крида. Прокомментировал перемены коллеги по сцене и рэп-исполнитель Тимати.

Тимати прокомментировал превращение Егора Крида в блондина


Егор Крид существенно преобразился, а именно перекрасился в пепельного блондина. Фанаты исполнителя песен не сошлись во мнении касательно того, идет ли певцу новый цвет волос, однако подписчики нашли с кем можно сравнить рэпера. Фолловеры считают, что музыкант стал схож с Максом Барских, Эминемом, сыном Баскова, а также с Джастином Бибер. Некоторые посчитали, что сейчас цвет волос Крида выглядит, будто седой. Фото за 20 часов успело собрать свыше 820 тысяч лайков и около 19 комментариев.

Тимати прокомментировал превращение Егора Крида в блондина


Однако большой ажиотаж вызвал комментарий под снимком от другого отечественного рэп-исполнителя Тимати, который напомнил музыканту, что надо создать пост о Даше Клюкиной, победительнице шоу «Холостяк». Поклонники, в свою очередь, советовали Тимати самому написать о девушке, если она ему так интересна.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:52
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