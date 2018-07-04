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Ученые: Употребление орехов поможет паре зачать ребенка

Испанские ученые после проведенного эксперимента выяснили, что употребление орехов поможет паре зачать ребенка. Результаты работ опубликованы в профильных журналах.

Альберт Салас-Уэтос вместе с коллегами на протяжении 14 недель наблюдал за мужчинами в возрасте 18- 35 лет. За это время 119 добровольцев включали в рацион 60 грамм миндаля, что также относилось к грецкому ореху и фундуку. Затем специалисты провели анализы спермы и заметили позитивные изменения в ее ДНК.

Ученые: Употребление орехов поможет паре зачать ребенка


Кроме того, сперматозоиды стали обладать большей подвижностью и жизнеспособностью, после чего могли участвовать в процессе оплодотворения яйцеклетки. Пока ученые подчеркнули, что опыты проводились со здоровыми людьми, так что их нельзя считать панацеей для всего населения, но эти продукты вместе со здоровым образом жизни могут принести результаты.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:37
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