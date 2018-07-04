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Кайли Дженнер показала коллекцию обуви за 22 тыс долларов для пятимесячной дочки

Поклонников Кайли Дженнер поразило, насколько модно знаменитость одевает пятимесячную малышку.

Кайли Дженнер показала коллекцию обуви за 22 тыс долларов для пятимесячной дочки


В брендовой коллекции, стоимость которой оценивается около 22 000 долларов, Дженнер собрала обувь для своей дочки Cторми, начиная от детской коллекции Gucci, и заканчивая эксклюзивной обувью от Nike Air Force. Кайли поведала, что девочка пошла своим характером в знаменитое семейство. Малышка выбирает исключительно брендовые и дорогие вещи. Фанатов удивило поведение Дженнер, так как пятимесячный ребенок не может понимать значения брендов.

Кайли Дженнер показала коллекцию обуви за 22 тыс долларов для пятимесячной дочки

Ранее бытовали слухи, что Кайли Дженнер переживает послеродовую депрессию, с которой ей помогали справиться любимые знаменитые сестры. Они поддерживали девушку во многих жизненных этапах, в том числе во время сложных отношений с рэп-исполнителем Тревисом Скоттом, от которого появился на свет ребенок.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:20
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