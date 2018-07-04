Кайли Дженнер показала коллекцию обуви за 22 тыс долларов для пятимесячной дочки

В брендовой коллекции, стоимость которой оценивается около 22 000 долларов, Дженнер собрала обувь для своей дочки Cторми, начиная от детской коллекции Gucci, и заканчивая эксклюзивной обувью от Nike Air Force. Кайли поведала, что девочка пошла своим характером в знаменитое семейство. Малышка выбирает исключительно брендовые и дорогие вещи. Фанатов удивило поведение Дженнер, так как пятимесячный ребенок не может понимать значения брендов.Ранее бытовали слухи, что Кайли Дженнер переживает послеродовую депрессию, с которой ей помогали справиться любимые знаменитые сестры. Они поддерживали девушку во многих жизненных этапах, в том числе во время сложных отношений с рэп-исполнителем Тревисом Скоттом, от которого появился на свет ребенок.