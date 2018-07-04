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Эксперты показали предположительный дизайн премиальных автомобилей в бюджетной версии

Эксперты составили семь примеров внешнего вида премиальных роскошных авто, при выпуске их в виде бюджетных продуктов.

Эксперты показали предположительный дизайн премиальных автомобилей в бюджетной версии


Первым в рейтинге значится Audi A5. По мнению экспертов внешний вид авто не особо изменился, а может стал даже несколько скромнее.

Эксперты показали предположительный дизайн премиальных автомобилей в бюджетной версии


Далее следует Porsche 718 Boxster. Значительных изменений в авто не отмечается, так как дорогостоящие материалы заменили более доступными. При этом часть «премиальных» элементов дизайна из конструкции убрали совсем.

Эксперты показали предположительный дизайн премиальных автомобилей в бюджетной версии


На третьем месте разместился Rolls-Royce Phantom. Бюджетная версия модели выглядит достаточно брутально.

Эксперты показали предположительный дизайн премиальных автомобилей в бюджетной версии


Четвёртое место досталось немецкой Audi Q8. Авто выглядело бы так, если бы стоимость его выпуска снижена была бы на порядок ниже, чем сегодня.

Эксперты показали предположительный дизайн премиальных автомобилей в бюджетной версии


На пятой строчке значится Ferrari Portofino. Здесь доступность сочетается с аккуратностью планирования расходов на создание автомобиля.

Эксперты показали предположительный дизайн премиальных автомобилей в бюджетной версии


На шестом месте расположился Mercedes-Benz A-Class. Машина оказалась очень необычной. Производитель этот концепт мог бы рассматривать как образец при создании доступных машин.

Эксперты показали предположительный дизайн премиальных автомобилей в бюджетной версии


Рейтинг замыкает Bentley Continental GT. Редизайн полностью не смог скрыть «аристократические» элементы авто.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:10
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