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Ученые: Женщины могут лишиться ногтей после рыбного педикюра из-за заражения инфекциями

Британские ученые после исследования выяснили, что женщины могут лишиться ногтей после рыбного педикюра из-за заражения инфекциями. Они также заметили, что опасные собратья, питающиеся плотью, внешне похожи на чистящих рыбок.

Garra rufa питаются омертвевшими частицами кожи, но способны нанести вред здоровью клиенток. Они стали разносчиками бактерий, поражающих ткань ногтей. Также все салоны данного направления не меняют своих “работников глубин”, так что инфекции и грибок могут подхватить здоровые женщины.

Ученые: Женщины могут лишиться ногтей после рыбного педикюра из-за заражения инфекциями


Несколько лет назад уже был скандал после закупки хозяевами заведения больных рыб. У них были выпученные глаза, и слизь возле рта ужасно пахла, но британцы продолжали использовать опасных особей в своих целях. Сейчас эта процедура запрещена в стране, но пользуется спросом на турецких курортах.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:39
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