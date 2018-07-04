Проект Gaia DR2 от ESA обнаружил первого загрязненного белого карлика

DR2 обеспечивает высокоточные измерения, в том числе положения на небе, параллаксы и правильные движения для более чем 1 миллиарда источников в нашей галактике.Группа астрономов во главе с Карлом Мелисом из Калифорнийского университета в Сан-Диего провела спектроскопические наблюдения одного белого карлика, перечисленного в каталоге DR2. Они использовали спектрограф KAST, установленный на трехмерном телескопе Шейна в Обсерватории Лика в Калифорнии, чтобы охарактеризовать этот белый карлик. Они обнаружили, что эта звезда имеет сильную линию поглощения ионизированного кальция.Наблюдения, проведенные командой Мелиса, указывают на то, что GaiaJ1738-0826 представляет собой звезду белого карлика, загрязненную металлом, с радиусом 0,012 солнечных радиусов и массой 0,6 солнечных масс. Он имеет эффективную температуру 7050 К, светимость 3,3% от нашего Солнца и расчетное время охлаждения около 1,7 млрд лет.Кроме того, исследователи подсчитали, что GaiaJ1738-0826 имеет скорость аккреции кальция в стационарном состоянии около 2600 килограммов в секунду. Это значение указывает на то, что GaiaJ1738-0826 может поглощать 160 000 килограммов каждую секунду, предполагая, что кальций составляет около 1,6% от общей скорости аккреции тяжелых элементов в этом белом карлике.Авторы исследования отметили, что скорость аккрецирования на уровне 160 000 килограммов в секунду может указывать на наличие околозвездного аккреционного диска вокруг GaiaJ1738-0826. Однако архивные данные из обзора VISTA Hemisphere Survey и космического телескопа NASA Spitzer не подтверждают этого предположения.Исследователи пришли к выводу, что загрязненные белые карлики, такие как GaiaJ1738-0826, дают представление о судьбе планетных систем и непревзойденный метод определения состава твердого материала в планетных системах. Более того, такие звезды недавно оказались очень полезными в предоставлении структурной информации для массивных, дифференцированных каменистых тел.