АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка
EUR 73.70 USD 63.22
Курс валют на 04.07.2018

Проект Gaia DR2 от ESA обнаружил первого загрязненного белого карлика

Астрономы определили первую звезду белого карлика, загрязненную металлом, из выхода 2 Gaia Data (DR2), предоставленного спутником Gaia от ESA. Найденная звезда получила обозначение GaiaJ1738-0826.

Проект Gaia DR2 от ESA обнаружил первого загрязненного белого карлика


DR2 обеспечивает высокоточные измерения, в том числе положения на небе, параллаксы и правильные движения для более чем 1 миллиарда источников в нашей галактике.

Группа астрономов во главе с Карлом Мелисом из Калифорнийского университета в Сан-Диего провела спектроскопические наблюдения одного белого карлика, перечисленного в каталоге DR2. Они использовали спектрограф KAST, установленный на трехмерном телескопе Шейна в Обсерватории Лика в Калифорнии, чтобы охарактеризовать этот белый карлик. Они обнаружили, что эта звезда имеет сильную линию поглощения ионизированного кальция.

Проект Gaia DR2 от ESA обнаружил первого загрязненного белого карлика


Наблюдения, проведенные командой Мелиса, указывают на то, что GaiaJ1738-0826 представляет собой звезду белого карлика, загрязненную металлом, с радиусом 0,012 солнечных радиусов и массой 0,6 солнечных масс. Он имеет эффективную температуру 7050 К, светимость 3,3% от нашего Солнца и расчетное время охлаждения около 1,7 млрд лет.

Кроме того, исследователи подсчитали, что GaiaJ1738-0826 имеет скорость аккреции кальция в стационарном состоянии около 2600 килограммов в секунду. Это значение указывает на то, что GaiaJ1738-0826 может поглощать 160 000 килограммов каждую секунду, предполагая, что кальций составляет около 1,6% от общей скорости аккреции тяжелых элементов в этом белом карлике.

Авторы исследования отметили, что скорость аккрецирования на уровне 160 000 килограммов в секунду может указывать на наличие околозвездного аккреционного диска вокруг GaiaJ1738-0826. Однако архивные данные из обзора VISTA Hemisphere Survey и космического телескопа NASA Spitzer не подтверждают этого предположения.

Исследователи пришли к выводу, что загрязненные белые карлики, такие как GaiaJ1738-0826, дают представление о судьбе планетных систем и непревзойденный метод определения состава твердого материала в планетных системах. Более того, такие звезды недавно оказались очень полезными в предоставлении структурной информации для массивных, дифференцированных каменистых тел.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 17:18
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве личный шофер богатой пенсионерки после
Похудевшая Мария Кожевникова вызвала фурор в
Екатерина Варнава затронула тему о бестактности
Ким Кардашьян поражает фанатов своим сходством с
Официальным банком фестиваля VK Fest в
Наряд от Chanel превратил Пенелопу Крус в куклу
Ученые назвали Ганг и Янцзы самыми грязными
В РФ стартовал прием заказов на гибридный
Поклонники Димы Билана были восхищены его танцем
Ученые: Укроп и гвоздика могут освежить дыхание
Ксения Бородина рассказала, что ради зрителей
Пищевая добавка Е171 является виновником
Голая Яна Кошкина назвала себя лучшей из безумных
Раллийный Porsche 959 для гонки «Париж-Дакар»
В сети рассекретили интерьер первого
Ученые: Ежедневный подъем по лестнице укрепляет
Проект Gaia DR2 от ESA обнаружил первого
Вампир из Зимбабве после убийства женщины пытался
Хейтеры раскритиковали Ксению Бородину за
Ученые: Ожирение приводит к раку толстой кишки
Сын Елены Яковлевой переживает смерть любимой
Анна Хилькевич приняла решение возродить свой
В Тольятти на остановке Автозаводского шоссе
Модель Victoria’s Secret вышла замуж за
Андрей Макаревич во время интервью рассказал об
Сергей Безруков поздравил дочку с днем рождения
Мать Дениса Вороненкова на шоу Дмитрия Шепелева
Персона дня: Предпринимать Альберт Суниев
«Дом-2» последние новости и слухи на сегодня 4
Новый бюджетный кроссовер версии KIA Tusker может
Просмотреть все новости