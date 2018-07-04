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Virgin Orbit получила лицензию на запуск ракеты LauncherOne

Сообщается, что компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit получила разрешительный документ от Федерального управления гражданской авиации США на запуск новой ракеты LauncherOne. В рамках первого пуска на борту носителя будет установлен спутник CubeSat и дополнительный груз, симулирующий полезную нагрузку.

Virgin Orbit получила лицензию на запуск ракеты LauncherOne


Стоит отметить, что LauncherOne – это ракета, которая запускает с борта самолета Cosmic Girl (Boeing 747). Таким образом, способ запуска носителя является система воздушного старта. Двигатели системы работают на основе керосина и кислорода. На низкую орбиту ракета сможет вывести полтонны груза, а на солнечно-синхронную орбиту носитель будет доставлять до 300 кг массы. Цена одного пуска будет находиться в районе 10-12 млн. долларов.

Ранее представители компании Virgin Orbit провели успешный тест двигателя NewtonThree, который работает на платформе первой ступени LauncherOne.

Первые летные испытания будут направлены на проверку самолета Cosmic Girl, а затем аппарат дополнят ракетой-носителем.

Первый коммерческий полет состоится в течение нескольких месяцев.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:50
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