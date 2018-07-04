АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка
EUR 73.70 USD 63.22
Курс валют на 04.07.2018

Юлию Савичеву фанаты раскритиковали за фото с торчащими сосками

Вслед за многими знаменитостями Юлия Савичева опубликовала снимок, на котором запечатлена без нижнего белья.

Юлию Савичеву фанаты раскритиковали за фото с торчащими сосками


Юлия Савичева опубликовала в соцсети снимок, на котором изображена в облегающем наряде без нижнего белья. Под публикацией певица написала, что наступило время отпусков и поэтому надо задуматься по поводу защиты кожи. По слова артистки, она пользуется солнцезащитным кремом, потому что у нее тонкая и белая кожа, которая быстро сгорает. Юлия для своей дочки Ани покупает крем, на голову надевает панаму, а также они пьют большое количество воды.

Юлию Савичеву фанаты раскритиковали за фото с торчащими сосками


Подписчики отозвались на публикацию артистки, писав, чем сами пользуются в данной ситуации. Но нашлись и те, которые раскритиковали певицу за фото. Многие сказали, что милой и скромной Юлии не стоит гнаться за другими знаменитостями, а сохранять свою индивидуальность. Некоторые с разочарованием написали: «И ты туда же».
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Volkswagen в конце августа представит свой
Роскачество после сообщений о недоливе бензина
Эксперты назвали главных «убийц» АКПП
Кайли Дженнер показала коллекцию обуви за 22 тыс
Ученые: 3 миллиона лет назад люди были
Мюнхенские чиновники хотят установить на вокзале
Эксперты показали предположительный дизайн
Дженнифер Энистон крутит роман с двумя мужчинами
Virgin Orbit получила лицензию на запуск ракеты
Юлию Савичеву фанаты раскритиковали за фото с
Компания Sugar представила смартфон с ИИ-функцией
LG Electronics начала продажи смартфонов LG Q7 и
Эксперты назвали самые востребованные авто на
Елена Темникова показала поклонникам подросшую
Ученые впервые сфотографировали новорожденную
Аспирин защитил мозг мышей от проявлений болезни
Глюк'оza показала подросшую дочь с мужем
Huawei анонсировала новый Honor 10 GT с 8 Гб ОЗУ
Ученые назвали одну причину сразу многих опасных
Эксперты рассказали о процессорах новых MacBook
Ванесса Паради впервые после свадьбы вышла в свет
Ученые назвали пять признаков рака матки у женщин
Компьтерная игра поможет восстановиться пациенту
Кайли Миноуг поделилась нежным снимком с новым
Кошка-предсказатель побед российских футболистов
45-летняя Хайди Клум поделилась «голым» фото
Внеземная аномалия возле побережья Северной
Ученые создали новый инструмент для возможности
Белый дом отказывается признавать Крым российским
Лена Миро высмеяла поведение Веры Сотниковой на
Просмотреть все новости