Юлию Савичеву фанаты раскритиковали за фото с торчащими сосками

Юлия Савичева опубликовала в соцсети снимок, на котором изображена в облегающем наряде без нижнего белья. Под публикацией певица написала, что наступило время отпусков и поэтому надо задуматься по поводу защиты кожи. По слова артистки, она пользуется солнцезащитным кремом, потому что у нее тонкая и белая кожа, которая быстро сгорает. Юлия для своей дочки Ани покупает крем, на голову надевает панаму, а также они пьют большое количество воды.Подписчики отозвались на публикацию артистки, писав, чем сами пользуются в данной ситуации. Но нашлись и те, которые раскритиковали певицу за фото. Многие сказали, что милой и скромной Юлии не стоит гнаться за другими знаменитостями, а сохранять свою индивидуальность. Некоторые с разочарованием написали: «И ты туда же».