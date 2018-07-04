Яна Рудковская после критики недоброжелателей опубликовала в Instagram фото брендовых покупок

Звезда позировала на кровати, закрыв лицо газетой, а рядом стояли коробки с покупками, сделанными в брендовых магазинах. Среди них подписчики сразу рассмотрели новинки от Dior и Chanel, отметив, что Яна Рудковская снова решила похвастаться роскошным образом жизни.Продюсер лаконично отметили, что показала его людям, которым не нравится ее внешний вид, а дальше пожелала поклонникам хорошего утра. Пользователи сетей оценили юмор кумира, хотя были немного удивлены обилием товаров. В этот раз хейтеры решили сдержать эмоции и написали мало негативных постов.