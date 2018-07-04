Компания Sugar представила смартфон с ИИ-функцией перевода голоса

По заверениям производителей, такой смартфон будет полезен людям, которые часто находятся в разъездах. Отмечается, что новинка разбирается в 104 языках. Специально для опции перевода инженеры внедрили в Sugar S20 отдельную кнопку. Кроме прослушивания и перевода, аппарат сможет распознавать и переделывать слова, взятые с изображения.Изображение показывается на дисплее с диагональю в 5,99 дюйма. Разрешение такой матрицы составляет 2246 х 1080 пикселей. Также имеется две камеры. Тыльный модуль предлагает разрешение в 12 Мп, а лицевая камера оснащена 16-мегапиксельным сенсором. Кроме этого стоит выделить наличие датчика сканирования подушечки пальца и опции верификации пользователя с помощью камеры.