Компания Sugar представила смартфон с ИИ-функцией перевода голоса
Представители компании Sugar анонсировали смартфон под названием Sugar S20. В целом аппарат имеет обычное оснащение и популярный полноэкранный дизайн, но главной особенностью устройства является наличие функции перевода речи на разных языках. Здесь используется система искусственного интеллекта.
По заверениям производителей, такой смартфон будет полезен людям, которые часто находятся в разъездах. Отмечается, что новинка разбирается в 104 языках. Специально для опции перевода инженеры внедрили в Sugar S20 отдельную кнопку. Кроме прослушивания и перевода, аппарат сможет распознавать и переделывать слова, взятые с изображения.
Изображение показывается на дисплее с диагональю в 5,99 дюйма. Разрешение такой матрицы составляет 2246 х 1080 пикселей. Также имеется две камеры. Тыльный модуль предлагает разрешение в 12 Мп, а лицевая камера оснащена 16-мегапиксельным сенсором. Кроме этого стоит выделить наличие датчика сканирования подушечки пальца и опции верификации пользователя с помощью камеры.
По заверениям производителей, такой смартфон будет полезен людям, которые часто находятся в разъездах. Отмечается, что новинка разбирается в 104 языках. Специально для опции перевода инженеры внедрили в Sugar S20 отдельную кнопку. Кроме прослушивания и перевода, аппарат сможет распознавать и переделывать слова, взятые с изображения.
Изображение показывается на дисплее с диагональю в 5,99 дюйма. Разрешение такой матрицы составляет 2246 х 1080 пикселей. Также имеется две камеры. Тыльный модуль предлагает разрешение в 12 Мп, а лицевая камера оснащена 16-мегапиксельным сенсором. Кроме этого стоит выделить наличие датчика сканирования подушечки пальца и опции верификации пользователя с помощью камеры.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:30