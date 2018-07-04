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Компания Sugar представила смартфон с ИИ-функцией перевода голоса

Представители компании Sugar анонсировали смартфон под названием Sugar S20. В целом аппарат имеет обычное оснащение и популярный полноэкранный дизайн, но главной особенностью устройства является наличие функции перевода речи на разных языках. Здесь используется система искусственного интеллекта.

Компания Sugar представила смартфон с ИИ-функцией перевода голоса


По заверениям производителей, такой смартфон будет полезен людям, которые часто находятся в разъездах. Отмечается, что новинка разбирается в 104 языках. Специально для опции перевода инженеры внедрили в Sugar S20 отдельную кнопку. Кроме прослушивания и перевода, аппарат сможет распознавать и переделывать слова, взятые с изображения.

Изображение показывается на дисплее с диагональю в 5,99 дюйма. Разрешение такой матрицы составляет 2246 х 1080 пикселей. Также имеется две камеры. Тыльный модуль предлагает разрешение в 12 Мп, а лицевая камера оснащена 16-мегапиксельным сенсором. Кроме этого стоит выделить наличие датчика сканирования подушечки пальца и опции верификации пользователя с помощью камеры.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:30
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