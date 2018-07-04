Тина Канделаки шутливо назвала себя жертвой “Бога ЗОЖа”

Знаменитость позировала перед камерой спиной к дереву в спортивной форме. Подписчики сразу обратили внимание на ее усталое лицо с улыбкой счастья, а дальше оценили стройную фигуру звезды, восхищаясь ее накаченным прессом и ногами.Тина Канделаки в небольшом посте упомянула о сообщении некого Александра, говорившего о богах порока, забирающих людей. Оставшиеся лица принадлежат ее божеству, так что она согласна с выводами пользователя сетей. Людям понравился позитивный сюжет кумира, собравший после публикации большое количество лайков и комментариев.