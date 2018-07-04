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Тина Канделаки шутливо назвала себя жертвой “Бога ЗОЖа”

Ведущая порадовала поклонников новым фото в Instagram, показав себя после очередной тренировки. Тина Канделаки шутливо назвала себя жертвой “Бога ЗОЖа”, после чего получила много лестных комплиментов в свой адрес.

Знаменитость позировала перед камерой спиной к дереву в спортивной форме. Подписчики сразу обратили внимание на ее усталое лицо с улыбкой счастья, а дальше оценили стройную фигуру звезды, восхищаясь ее накаченным прессом и ногами.

Тина Канделаки шутливо назвала себя жертвой “Бога ЗОЖа”


Тина Канделаки в небольшом посте упомянула о сообщении некого Александра, говорившего о богах порока, забирающих людей. Оставшиеся лица принадлежат ее божеству, так что она согласна с выводами пользователя сетей. Людям понравился позитивный сюжет кумира, собравший после публикации большое количество лайков и комментариев.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:42
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