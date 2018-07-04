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LG Electronics начала продажи смартфонов LG Q7 и Q7+ на территории России

Стало известно, что LG Electronics начала продавать на территории России две младшие модели устройства LG G7 ThinQ. Речь идет о LG Q7 и Q7+, которые относятся к среднему сегменту.

LG Electronics начала продажи смартфонов LG Q7 и Q7+ на территории России


Сообщается, что LG Q7 доступен за 23 990 рублей, LG Q7 предлагается за 27 990 рублей. Стоит отметить, что в качестве подарка к этим девайсам прилагаются беспроводные наушники LG Tone + (HBS510) и LG Tone Active + (HBS-A100).

LG Q7 оснащается 5,5-дюймовым экраном на 1920 х 1080 пикселей. Внутри установлен процессор MediaTek MT6750S, 3 гигабайта оперативной и 32 Гб постоянной памяти. Поддерживается карта памяти с объемом до 2 Тб. Помимо этого есть две камеры на 13 и 8 Мп.
Что касается LG Q7+, то здесь применяется процессор Qualcomm Snapdragon 450, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Тыльная камера оснащена датчиком на 8 Мп.

Обе новинки предлагаются с аккумулятором на 3000 мАч, ОС Android 8.1 Oreo, модулями LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, NFC, а также такими дополнительными опциями как IP68, MIL-STD 810G, QLens и Google Assistant.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:20
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