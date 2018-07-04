LG Electronics начала продажи смартфонов LG Q7 и Q7+ на территории России

Сообщается, что LG Q7 доступен за 23 990 рублей, LG Q7 предлагается за 27 990 рублей. Стоит отметить, что в качестве подарка к этим девайсам прилагаются беспроводные наушники LG Tone + (HBS510) и LG Tone Active + (HBS-A100).LG Q7 оснащается 5,5-дюймовым экраном на 1920 х 1080 пикселей. Внутри установлен процессор MediaTek MT6750S, 3 гигабайта оперативной и 32 Гб постоянной памяти. Поддерживается карта памяти с объемом до 2 Тб. Помимо этого есть две камеры на 13 и 8 Мп.Что касается LG Q7+, то здесь применяется процессор Qualcomm Snapdragon 450, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Тыльная камера оснащена датчиком на 8 Мп.Обе новинки предлагаются с аккумулятором на 3000 мАч, ОС Android 8.1 Oreo, модулями LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, NFC, а также такими дополнительными опциями как IP68, MIL-STD 810G, QLens и Google Assistant.