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Эксперты назвали самые востребованные авто на вторичном рынке России

Эксперты специализированных отечественных порталов провели анализ рынка РФ подержанных авто за 2-ой квартал текущего года. Итогом такой работы стал ТОП самых популярных подержанных авто, представленных в РФ.

Эксперты назвали самые востребованные авто на вторичном рынке России


Лидером подготовленного ТОП выступает версия LADA Priora, получившая долю в 22%. Дальше идёт LADA Samara (19 процентов), LADA Kalina (13 процентов), LADA 110 (12 процентов). Среди авто иностранного производства лидерство занял Ford Focus с рыночной долей в 4,5%. Далее расположились версии Opel Astra, Hyundai Solaris, KIA Rio (2,5%). У автомобилистов России самым востребованным кузовом является седан. На втором месте оказался хэтчбек. Рейтинг замыкает кроссовер.

Больше всего россиянам импонируют серебристые автомобили. С ними соперничают чёрные авто. Не так часто россияне выбирают белые авто. Очень дорого приобретать поддержанное авто в Москве, потому что средняя цена подержанной машины в Москве составила 599 тыс руб. В списке потом следуют Петербург, Сочи, Казань, Севастополь. Там подержанная машина стоит от 500 тыс руб. При этом самые выгодные предложения на подержанные авто зафиксировали на территории Ставрополя (368 000 рублей).
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:10
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